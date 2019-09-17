كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| “jakob kilian” يتيح لضعاف البصر رؤية الأشياء بأيديهم

متابعة-سنيار: “unfolding space” هو جهاز استشعار يمكن ارتداؤه من قبل المعاقين بصريا، وقد تم تصميمه من قِبل المصمم الألماني يعقوب كيليان.

يتيح النموذج الأولي المدمج في قفاز للمستخدمين “رؤية” مسارهم على خريطة الاهتزازات.

يتم تحقيق ذلك باستخدام كاميرا عميقة تقوم بإنشاء صورة ثلاثية الأبعاد لمحيط مرتديها و 9 محركات تعرض بشكل مصور الصورة التي تم إنشاؤها على ظهر يد المستخدم كنموذج من الاهتزازات.

الفكرة الرئيسية وراء المشروع هي توفير قدر أكبر من الاستقلال الذاتي لأولئك الذين يعانون من إعاقات بصرية أو عمى كلي.

ويعتزم كيليان أن يحل الجهاز في نهاية المطاف محل العصا التقليدية.

من خلال “unfolding space”، يمكن لمرتديها استكشاف محيطهم بشكل تفاعلي مع هذا الإدراك الجديد للعمق لتحديد وتجنب العقبات والتنقل في بيئات غير مألوفة.

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يعكس موقع الاهتزاز الموضع النسبي لكائن ما في الفضاء، بينما تمثل قوة الاهتزاز المسافة.

تعتمد تقنية كيليان على بحث أطروحة البكالوريوس في الإحلال الحسي: وهي ظاهرة يتم بواسطتها استبدال وظيفة إحساس مفقود أو مختل وظيفيا من خلال تحفيز آخر.

وقد كتب كيليان الورقة النظرية أثناء دراسة التصميم المتكامل في مدرسة كولن الدولية للتصميم في ألمانيا والمشروع بأكمله متاح مفتوح المصدر للمصممين والمطورين التجاريين.

من خلال نهج النماذج الأولية السريعة، تمكن kilian من تطوير وتصنيع الجهاز بأقل من 500 يورو، وهو أكثر تكلفة من معظم أجهزة الإحلال الحسية المتوفرة حاليا.

“unfolding space” فاز بجائزة (TOBY) Awards، وفاز بجائزة the kölner design الذهبية لعام 2019، وفاز بميزة خاصة في جائزة مصمم المبتدئين لعام 2018. Lucky Strike Junior، كما يمكنه الفوز بحصة من جائزة أفضل تصميم بقيمة 39،000 دولار في ديسمبر 2019.