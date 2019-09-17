كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| خرائط جوجل تحل لغز اختفاء رجل منذ 22 عاما

متابعة-سنيار: تم حل قضية شخص مفقود منذ عام 1997 بفضل خرائط Google.

أثناء النظر إلى صور الأقمار الصناعية المتوفرة في التطبيق، اكتشف أحد مستخدمي Google صورة سيارة في بركة في ولنجتون بولاية فلوريدا، وعند إخراج السيارة، تم العثور على بقايا هيكل عظمي لشخص في الداخل.

في السابع من نوفمبر عام 1997، تم الإبلاغ عن اختفاء ويليام مولت من فلوريدا البالغ من العمر 40 عاما.

منذ 22 عاما تقريبا، اتصل مولت بصديقته ليعلمها أنه في طريقه إلى المنزل من ملهى ليلي، وانقطعت أخباره منذ ذلك الحين.

في 28 أغسطس 2019، تلقى باري فاي، وهو أحد سكان مجتمع مسور يعرف باسم “Grand Isles” في ويلنجتون، مكالمة من جاره السابق ليخبره إنه لاحظ وجود سيارة مغمورة في بركة خلف منزل فاي بينما كان يبحث في المنطقة مستخدما صور القمر الصناعي من Google.

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بعد التأكد من الرؤية بمساعدة طائرة بدون طيار، تم استدعاء الشرطة التي أكدت وجود مركبة في البركة”، وأصدرت إدارة شرطة مقاطعة بالم بيتش بيانا قالت فيه: “لقد كان السطح الخارجي للسيارة شديد التكلس وكان من الواضح أنه مكث في الماء لفترة طويلة من الزمن، وعند إزالة بقايا هيكل المركبة عثر على رجل بالداخل “.

ويبدو أن السيارة كانت مرئية عبر صور الأقمار الصناعية من Google منذ عام 2007، لكن لم يتم ملاحظتها حتى الآن، وقد تم التأكد من أن الجثة هي للمفقود وليام مولت في 10 سبتمبر.

عندما اختفى مولت منذ أكثر من عقدين، كان تطوير المساكن لا يزال قيد الإنشاء، ولا يعرف كيف انتهى الأمر بمولت وسيارته في تلك البركة.