فيفو تعلن عن Nex 3 5G بدون أزرار ومع كاميرا بدقة 64 ميجابكسل

أعلنت شركة فيفو يوم الاثنين – بعد أشهر من التسريبات والتشويقات – رسميًا عن إطلاق هاتفها الذكي الأحدث (نكس 3 5جي) Nex 3 5G الذي يمتاز؛ كما الإصدارات السابقة، بمواصفات فريدة قد لا توجد في أي هاتف ذكي آخر.

ويقدم (بكس 3 5جي) الجديد من الشركة الصينية شاشة منحنية من الجانبين، بالإضافة إلى ثلاث كاميرات خلفية، كما يمتاز الهاتف – وهذا واضح من اسمه – بأنه يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

وكانت فيفو قد كشفت عن المفهوم الأولي للهاتف باسم Apex Concept في شهر آذار/ مارس الماضي، ومن أبرز مزايا الهاتف أنه يتخلى تمامًا عن الأزرار، إذ يعتمد على حساسات للمس لتأدية وظيفة زر الطاقة، أزرار تغيير مستوى الصوت.

ولجعل شاشة الهاتف منحنية من الجانبين حتى ظهره، قالت فيفو: إنها استخدمت شاشات Plastic OLED من سامسونج. وبحسب الشركة، فإن شاشة تغطي ما نسبته 99.6% من واجهة الهاتف. كما قالت الشركة: إن الهاتف يمتاز بمستوى سطوع يبلغ 800 شمعة مع التقليل من الضوء الأزرق الضار.

أما فيما يتعلق بباقي المواصفات، فإن شاشة الهاتف تأتي بقياس 6.89 بوصات وبدقة 2256×1080 بكسل، وهو يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.0 وبسعة 256 جيجابايت.

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ويضم الهاتف معالج كوالكوم سنابدراجون 855. أما كاميراته الخلفية الثلاث، فهي بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 للأولى، وبدقة 13 ميجابكسل للتصوير العريض بزاوية 120 درجة مع فتحة عدسة f/2.2 للثانية، وبدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.48 لتصوير العمق. أما كاميرا الهاتف الأمامية المنبثقة فهي بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.09.

وتبلغ دقة بطاريته 4,500 ميلي أمبير/ ساعة، وهي تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 44 واط. وبرمجيًا يعمل الهاتف بالإصدار 9 من نظام التشغيل أندرويد مع واجهة المستخدم Funtouch OS 9.1 الخاصة بشركة فيفو.

يُشار إلى أن شركة فيفو تعتزم إطلاق نسخة من هاتفها الجديد لا تدعم شبكات الجيل الخامس. هذا؛ وسوف يتوفر هاتف (نكس 3 5جي) الجديد خلال الأشهر المقبلة في دول آسيا المحيط الهادئ، وجنوب شرق آسيا. ولا معلومات عن السعر المقرر للهاتف.