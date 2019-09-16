فيسبوك تطلق العديد من مزايا الفيديو وتدعم جدولة فيديو IGTV

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الاثنين عن عدد من التحديثات التي تستهدف صناع المحتوى والناشرين، وذلك خلال جلسة لها في اجتماع دولي للبث عُقد في العاصمة الهولندية أمستردام.

وتشمل التحديثات تغييرات على خاصية البث المباشر، و(حفلة المشاهدة) Watch Party، و(إستديو منشئي المحتوى) Creator Studio، وهي تأتي بتحسينات على الأدوات، وتوسع المزايا، كما تحسن التحليلات. كما تشمل طرائق أفضل للإعداد والبث المتزامن للبث المباشر، وطرائق للاستفادة بشكل أفضل من أحداث (حفلة المشاهدة)، ومقاييس جديدة لتتبع أداء الفيديو، بالإضافة إلى الميزة الجديدة التي تسمح بجدولة المحتوى على خدمة IGTV الخاصة بإنستاجرام حتى قبل ستة أشهر من النشر.

وفيما يتعلق بالفيديو المباشر، فقد قالت فيسبوك: إنها أطلقت – استجابةً لطلب مستخدمي خاصية البث المباشر على منصتها – العديد من المزايا لصفحات فيسبوك – وليس الملفات الشخصية – وتحاول الشركة من خلال هذه التحديثات جذب المذيعين المحترفين الذين يفضلون البث المباشر عبر فيسبوك، إلى جانب – أو بديلًا من المنصات الأخرى، مثل يوتيوب.

ومن خلال واجهة تطوير التطبيقات الخاصة بالبث المباشر، أصبح بإمكان الناشرين الآن استخدام ميزة تسمح لهم بالبث لمسؤولي الصفحة والمحررين فقط، وذلك بغية اختبار البث، والمزايا التفاعلية، وغير ذلك من الأمور الفنية، وذلك قبل بدء البث للجمهور. كما أصبح بإمكان الناشرين قص بداية ونهاية البث المباشر، كما ضاعفت الشركة مدة البث من 4 إلى 8 ساعات.

ودعمت فيسبوك أيضًا واحدةً من أبرز المزايا التي كثر الطلب عليها وهي السماح باستخدام التطبيقات التي تسمح للناشرين بالبث إلى المنصات الأخرى خارج فيسبوك. كما أشارت فيسبوك إلى أنها بدأت حديثًا دعم البث المباشر على النسخة المخففة من تطبيقها: (فيسبوك لايت).

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وأعلنت فيسبوك عن تعزيز ميزة المشاهدة الجماعية (حفلة المشاهدة) بتمكين الصفحات من جدولة حفلة بث مقدمًا لتشويق المشاهدة، كما أصبحت الميزة دعم (إعادة البث) للسماح لمن فاته البث المباشر بالمشاهدة لاحقًا، وأصبح بالإمكان الإشارة إلى شركاء العمل في المحتوى الذي يروج لعلامة تجارية.

وقالت فيسبوك: إن ميزة (التعليق المباشر) Live Commenting – التي تسمح لمضيفي البث بالبث المباشر في (حفلة مشاهدة) لمشاركة تعليقهم – أصبحت متاحة لجميع المستخدمين حول العالم.

أما (إستديو منشئي المحتوى) – الذي يستخدمه الناشرون للنشر، والإدارة، والتكسب، وقياس أداء محتواهم عبر كل من فيسبوك، وإنستاجرام – فسيحصل قريبًا ميزة تساعد منشئي المحتوى على رؤية مقاطع الفيديو التي يرغب المشاهدون الموالون في رؤيتها، وذلك عن طريق معرفة مقاطع الفيديو التي تشجع المشاهدين على العودة إليها لاحقًا.

ويسجل مقياس التوزيع الجديد أداء كل فيديو استنادًا إلى المتوسط التاريخي للصفحة وفقًا لمجموعة من المقاييس، بما في ذلك: مشاهدات الدقيقة الواحدة، ومتوسط دقائق المشاهدة، والاحتفاظ. وستوفر هذه الميزة – التي يتم طرحها في الأشهر القليلة المقبلة – لقطة سهلة القراءة لأداء الفيديو.

وسوف يدعم (إستديو منشئي المحتوى) 13 لغة جديدة للتعليق التلقائي: العربية، والصينية، والألمانية، والهندية، والإيطالية، والماليزية، والروسية، والتاغالوغية، والتاميلية، والتايلاندية، والتركية، والأردية، والفيتنامية. لتُضاف هذه اللغات إلى اللغات المدعومة حاليًا: الإنجليزية، والفرنسية، والبرتغالية، والإسبانية.

أما فيما يتعلق بخدمة إنستاجرام، فسوف يتمكن الناشرون من نشر وجدولة منشورات إنستاجرام وIGTV قبل 6 أشهر. كما سوف تدعم الشركة خلال الأشهر المقبلة حفظ وتحرير المحتوى.