شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور مذهلة تكشف لحظة عبور كويكب أطول من برج خليفة بالأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مر مساء أمس كويكب عملاق أطول من برج خليفة بالقرب من كوكب الأرض، والذى يحمل اسم 2000 QW7، ويعرف أيضًا باسم 467317 ، يسير بسرعة 14400 ميل / ساعة تقريبًا - ما يقرب من 19 ضعف سرعة الصوت.

وبحسب موقع "ميرور" البريطانى، فلحسن الحظ، فقد كانت الأرض على مسافة 3.3 مليون ميل، إلا أنها صنفت بالمسافة القريبة بالنسبة لوكالة ناسا، كما مكنت علماء الفلك من التقاط صور مفصلة بشكل لا يصدق للكويكب أثناء المرور، وقد قام موقع علم الفلك Slooh ببث الحدث مباشرةً باستخدام تلسكوب النظام الشمسى التابع لناسا فى جزر الكناري.

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وقال بول كوكس، وهو عالم فلك مع Slooh : "قد لا يبدو ذلك مثيراً للإعجاب بالنسبة لك إذا لم تكن تحب علم الفلك، ولكن النقطة البيضاء فوق الوسط هى بحجم مركز One World Trade Centre فى نيويورك ومرتين فى حجم مركز لندن التجارى شارد، وقد كان الكويكب يسير بسرعة 6.24 كيلومتر/الثانية، فهذا الشيء ضخم ويمضى بسرعة كبيرة، مما يعنى أنه يحتوى على كمية هائلة من الطاقة، إلا أنها أصبح يبعد مسافة 3.5 مليون ميل عن الأرض الآن.

يذكر أنه لم تكن هذه هى المرة الأولى التى يمر فيها QW7 عام 2000 على كوكبنا - الكويكب سبق أن عبر الأرض فى 1 سبتمبر 2000، ومن المنتظر أن يمر مرة أخرى فى 19 أكتوبر 2038، وفقا لوكالة ناسا.