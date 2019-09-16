تكنولوجيا: تقرير جديد يؤكد تخطي طلبات الحجز المسبق لهواتف iPhone 11 التوقعات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تقرير جديد جاء من المحلل Ming-Chi Kuo اليوم أكد على أن طلبات الحجز المسبق لسلسلة هواتف iPhone 11 الجديدة من ابل تخطت التوقعات السابقة من محللي السوق.

يبدو أن الألوان الجديدة المقدمة من ابل في سلسلة هواتف iPhone 11 الجديدة كان لها تأثير جيد لجذب قطاع أكبر من المستخدمين، حيث تشير التوقعات إلى أن الإختيارات الجديدة التي قدمت في الألوان كانت عامل رئيسي في تخطي طلبات الحجز التوقعات الأولى.

توقفت شركة ابل عن الإعلان عن أرقام واضحة لمبيعات وطلبات وأوامر الحجز المسبق لهواتف الأيفون منذ العام الماضي، إلا أن تقرير جديد من المحلل Ming-Chi Kuo كشف عن تطور طلبات الحجز المسبق لهواتف iPhone 11 الذي تخطى توقعات المحللين.

ولقد أشار Ming-Chi Kuo في تقريره إلى أن الألوان الجديدة لهواتف iPhone 11 شكلت عامل جذب كبير للمستخدمين، حيث سجل هاتف iPhone 11 Pro باللون الأخضر، وأيضاً هاتف iPhone 11 باللون الأخضر والأرجواني أعلى نسبة في طلبات الحجز المسبق.

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كما أشار تقرير Kuo إلى أن هاتف iPhone 11 المميز بالسعر المنخفض كان الأكثر طلباً في السوق الصيني، بينما كان هاتف iPhone 11 Pro الأكثر طلباً في سوق الولايات المتحدة.

يذكر أن مؤشرات TF Securities لشحنات هواتف iPhone 11 خلال 2019 إرتفعت من 65-70 مليون وحدة إلى 70-75 مليون وحدة، لذا نترقب إعلانات رسمية من ابل تقدم تفاصيل أكثر عن تطور شحنات الإصدارات الجديدة حتى نهاية هذا العام.

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