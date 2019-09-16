تكنولوجيا: شاومي تعلن رسمياً عن هاتف Mi 9 Lite بسعر يبدأ من 319 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عقدت شركة شاومي مؤتمرها اليوم في إسبانيا للإعلان عن هاتف Mi 9 Lite وهو أحدث إصدار من سلسلة Mi 9، والذي ينطلق للأسواق بسعر يبدأ من 319 يورو.

ويعد هاتف Mi 9 Lite الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من هاتف Mi CC9، حيث يتميز بشاشة Super AMOLED بحجم 6.39 إنش، كما يأتي بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع رقاقة معالج Snapdragon 710.

أيضاً يضم هاتف Mi 9 Lite نتوء علوي في الشاشة بكاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

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ويأتي الهاتف بتصميم زجاجي مزدوج، كما ينطلق بواجهة MIUI 10 مع نظام تشغيل Android 9 Pie، على أن يتوفر بإختيارين في الذاكرة العشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، وأيضاً اثنان من الإختيارات في السعة التخزينية بين 64 أو 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر microSD.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Mi 9 Lite بألوان الأزرق، الأبيض، إلى جانب اللون الأسود، حيث يتوفر النموذج الرئيسي من الهاتف بسعر 352 دولار، ويأتي النموذج الأعلى بسعر 385 دولار.

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