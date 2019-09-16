فيديو جديد يستعرض لنا أهم التغييرات في النسخة المُحسنة الجديدة من Galaxy Fold

فاطمة أيت طالب - دبي -

تم إطلاق النسخة الجديدة والمُحسنة من الهاتف القابل للطي Galaxy Fold في كوريا الجنوبية، والآن لدينا فيديو جديد يستعرض لنا هذه النسخة المُحسنة بالذات من هذا الهاتف من المراجع الشهير Marques Brownlee.

إضطرت شركة سامسونج إلى إيقاف عملية إطلاق الهاتف Galaxy Fold بعدما إتضح لها أن النسخة الأصلية من هذا الهاتف تُعاني من بعض المشاكل، سواء على مستوى الشاشة أو المفصل. ونتيجة لذلك، فقد أمضت الشركة عدة أشهر لإعادة تصميم الجهاز وحل جميع المشاكل التي يعاني منها، وقد قامت بإعادة إطلاق الجهاز الآن، وبالتالي دعونا نرى كيف أصبح الجهاز في هذا الفيديو الجديد.

كما رأيتم على الأرجح في الفيديو أعلاه، فقد قامت شركة سامسونج بحل جميع المشاكل التي عانى منها هاتفها الذكي القابل للطي، ويبدو الجهاز رائعًا في الفيديو. هناك عدد من الشركات المصنعة الأخرى التي أطلقت هواتفها الذكية القابلة للطي أو تخطط للقيام بذلك، وبالتالي سيكون من المثير للإهتمام معرفة كيف ستتطور هذه التكنولوجيا خلال السنوات القليلة المقبلة.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أننا رأينا شائعات أخرى في وقت سابق من هذا العام لمحت إلى أن شركة سامسونج تعمل على هواتف ذكية أخرى قابلة للطي، ونحن نتطلع لمعرفة متى ستقوم بإطلاقها.