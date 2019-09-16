تسريب بعض التفاصيل الهامة حول Surface Pro 7 و Surface Laptop 3

فاطمة أيت طالب - دبي - تم اليوم تسريب بعض المعلومات حول حواسيب Surface المرتقبة من مايكروسوفت، وبالتحديد الحاسوبين Surface Pro و Surface Laptop. ستعقد شركة مايكروسوفت حدثًا في العاصمة الإقتصادية الأمريكية نيويورك في اليوم الثاني من شهر أكتوبر المقبل ستكشف فيه النقاب عن مجموعة من حواسيب Surface الجديدة.

كنا نتوقع أن تقوم شركة مايكروسوفت بإطلاق طراز جديد من Surface Pro هذا العام، ويعود السبب في ذلك إلى حد كبير إلى أننا لم نرى تصميمًا جديدًا منذ عامين، على الرغم من أنه تم ترقية المواصفات في العام الماضي، كما أنها لا تملك منافذ USB Type-C. يُعتقد أن شركة مايكروسوفت ستستخدم تكنولوجيا الشحن الخاصة بها Surface Connect بدلاً من معيار USB الجديد، على الرغم من أن ذلك غير مؤكد حتى الآن.

ووفقا للمعلومات التي جمعها موقع WinFuture، فإن الطراز الجديد من Surface Pro سيكون متوفرًا هو الآخر بثلاث طرازات مختلفة تضم المعالجات Intel Core i3 و Intel Core i5 و Intel Core i7 على التوالي، ولكنها ستستخدم الجيل العاشر من هذه المعالجات. وبحسب ما ورد، فسوف تضم النسخة الأساسية المعالج Intel Core i3-10110Y، و4GB فقط من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 128GB من الذاكرة الداخلية. ومع ذلك، ينبغي أن يكون ثمن هذه النسخة منخفضًا بالمقارنة مع النسخ الأخرى.

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أما بخصوص Surface Laptop 3، فهو لن يحصل على ترقية فحسب، بل ستكون هناك نسخة أخرى بحجم 15 إنش أيضًا. للآسف، هذه هي جل المعلومات التي تم الحصول عليها حتى الآن، ولكن بالتأكيد ستكون هناك نوع من الترقية للحاسوب المحمول الهجين Surface Book، ويبدو أيضًا أنه سيكون هناك نوع من مكبرات الصوت الذكية كذلك.

وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن هناك أيضًا إحتمال أن نرى جهاز Surface جديد كليًا يضم شاشتين، وربما نسخة جديدة من سماعات الرأس اللاسلكية Surface Headphones التي تم إطلاقها في العام الماضي.