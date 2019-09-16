الهاتف Google Pixel 4a قد يصل في نفس اليوم مع Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL

فاطمة أيت طالب - دبي - قام موقع 9to5Google بإجراء فحص للشفرة المصدرية الخاصة بالنسخة الأحدث من تطبيق Google Camera، وقد إكتشف وجود جهاز Pixel ثالث سيكون جزءًا من الدفعة القادمة من منتجات جوجل التي سيتم إطلاقها في الشهر المقبل. في الواقع، لقد إكتشف الموقع المذكور آنفًا ثلاثة أسماء رمزية جنبًا إلى جنب مع معرف للمنتج والذي يشير وضوح إلى أنها عبارة هواتف Google Pixel القادمة هذا العام.

تحت الشفرة المصدرية ” isPixel2019 “، تظهر الأجهزة الثلاثة تحت الأسماء ” Coral ” و ” Flame ” و ” Needlefish “. وعلى ما يبدو، هذا الأخير هو الجهاز الثالث الغامض. وقد تأكد بالفعل أن Coral و Flame هما الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL، مما يطرح السؤال التالي : ما هي هوية Needlefish؟

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في شفرة مصدرية أخرى، إتضح أن هذا الجهاز سيضم في الواقع معالج من شركة كوالكوم، وتؤكد الشفرة المصدرية لتطبيق الكاميرا أنه جهاز Pixel. مما يؤكد أيضًا أنه جهاز يحتوي على كاميرا. وبالتالي، الإستنتاج المنطقي أكثر هنا هو أنه هاتف ذكي. نظرًا إلى أن Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL هما الهاتفان الرائدان لشركة جوجل هذا العام، فهناك من يقترح بأن هذا الجهاز الثالث سيكون العضو الأرخص في تشكيلة Google Pixel 4 Series الجديدة وسيتم إطلاقه جنبًا إلى جنب مع الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL.

هذا يبدو إحتمالاً منطقيًا، فالعديد من الشركات المصنعة الأخرى للهواتف الذكية تقوم بنفس الأمر. على سبيل المثال، قامت شركة آبل بإطلاق iPhone 11 إلى جانب الهاتفين iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max، بينما قامت شركة سامسونج بإطلاق الهاتف Galaxy S10e إلى جانب الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10. وبالتالي، فنحن لن نستغرب في حالة إذا قررت شركة جوجل إطلاق الهاتف Google Pixel 4a أو أيًا كان إسمه جنبًا إلى جنب مع الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL.