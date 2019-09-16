شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق الجيل الأسرع من شبكات الواى فاى اليوم.. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الأنباء عن اطلاق الجيل الجديد من شبكة الواى فاى فى الظهور مع نهاية العام الماضى، ولكن كشف تقرير حديث لموقع The verge الأمريكى، أن شبكات الواى فاى الأسرع سيتم طرحها رسميا هذا الأسبوع، إذ يستعد تحالف Wi-Fi، وهى المنظمة التى تشرف على تنفيذ معيار Wi-Fi ، لإطلاق Wi-Fi 6 الرسمى اليوم، مما يعنى أن شركات التكنولوجيا ستتمكن قريبًا من الإعلان عن منتجاتها مع دعم معتمد لـ Wi-Fi 6.

يتضمن Wi-Fi 6 مجموعة من التقنيات الجديدة التى تتحد معًا لجعل الواى فاى أكثر كفاءة، وهذا مهم بشكل خاص بسبب عدد الأجهزة التى نمتلكها جميعًا هذه الأيام، إذ أصبح من العادى أن تمتلك الأسرة أكثر من عشرة أدوات أو أجهزة جميعها متصلة بشبكة Wi-Fi فى وقت واحد.

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ويعد الهدف الأساسى لـ Wi-Fi 6 هو زيادة السرعات داخل الشبكة المزدحمة، مع زيادة السرعة القصوى النظرية لشبكة Wi-Fi - إلى 9.6 جيجابت فى الثانية من 3.5 جيجابت فى الثانية، إذ يتضمن Wi-Fi 6 مجموعة من الأدوات التى تسمح له بالعمل بشكل أسرع وتقديم المزيد من البيانات فى وقت واحد.