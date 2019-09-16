شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. يمكنك البحث على جوجل باستخدام "السكرين شوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عدد من التسريبات أن شركة جوجل على وشك إطلاق ميزتين مرتبطتين بشاشة الهاتف، وهما "تعديل ومشاركة لقطات الشاشة" و "ماذا يوجد على شاشتي" المدعومة من قبل منظمة الذكاء الاصطناعى.

وطبقاً لما نشره 9to5Google، ستطلق جوجل ميزة جديدة تسمى "لقطات شاشة ذكية" وستكون مدمجة في أحدث إصدار من تطبيق جوجل 10.61، حيث تعرض شريط أدوات عندما تلتقط لقطة شاشة "سكرين شوت"، و يمكنك الحصول على التعديل والمشاركة وإرسال اللقطة، مع خيار جديد وهو Lense، والذى يمكنك من إجراء البحث بسهولة.

ومن خلال تحديد Lense، يمكنك إجراء بحث أو القيام بالتعرف البصري على الأحرف (OCR) أو البحث عن عناصر مشابهة بصريًا، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت وظيفة Lens الجديدة ستعمل مع كافة لقطات الشاشة أم فقط تلك التي تم التقاطها في بحث جوجل.