شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أستراليا تغرم شركة "فولكس فاجن" 87.3 مليون دولار.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة فولكس فاجن وافقت على دفع ما يصل إلى 127 مليون دولار أسترالى (87.3 مليون دولار) لتسوية دعاوى جماعية متعددة رفعها سائقو السيارات الأستراليون بسبب فضيحة انبعاثات غازات الديزل.

ونقلاً عن الموقع الأمريكى “techxplore”، قالت شركة السيارات الألمانية، إن 11 مليون محرك ديزل على مستوى العالم تأثرت بهذه المشكلة، وسيتمكن ملاك حوالى 100 ألف سيارة أسترالية من المطالبة بتعويض من شركة فولكس فاجن.

حيث تم رفع دعوى ضد شركة فولكس فاجن من قبل لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية، حيث زعمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود انتهاكات متعددة للقانون يمكن أن تؤدى إلى غرامة كبيرة إذا نجحت القضية فى المحكمة.

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