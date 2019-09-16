تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول أجهزة Surface Pro 7 وSurface Laptop 3 المرتقبة من مايكروسوفت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد عملاق البرمجيات لإطلاق إصدار جديد من أجهزة Surface Pro في مؤتمرها الذي يعقد في نيويورك في 2 من أكتوبر، واليوم كشف عن مزيد من التفاصيل حول مواصفات أجهزة Surface Pro 7 وSurface Laptop 3.

جاءت التسريبات السابقة لتؤكد على خطط مايكروسوفت لدعم الإصدارات القادمة من أجهزة Surface Pro 7 وSurface Laptop 3 وأيضاً بالجيل العاشر من معالجات إنتل، ومن جديد قدمت تسريبات جديدة مزيد من التفاصيل عن تكوينات الأجهزة القادمة.

حددت شركة مايكروسوفت موعد مؤتمرها القادم في 2 من أكتوبر للإعلان عن أجهزة Surface الجديدة، حيث تقدم خلال فعاليات المؤتمر الجيل الجديد من أجهزة Surface Pro و Surface Laptop.

ولقد أشارت بعض التوقعات إلى أن شركة مايكروسوفت ستقدم الجيل الجديد من أجهزة Surface Pro و Surface Laptop بتصميم جديد نظراً لمرور عامين على إجراء تغييرات هامة في تصميم هذه الأجهزة.

Advertisements

وتشير التسريبات اليوم إلى أن الجيل الجديد من أجهزة Surface سيستبدل تقنية Surface Connect للشحن بمعايير جديدة في منفذ USB، من جانب أخر أشارت تسريبات WinFuture إلى أن جهاز Surface Pro ينطلق بثلاثة نماذج بمعالج Core i3، أو Core i5 أو أيضاً Core i7 من الجيل العاشر من معالجات إنتل.

أيضاً من المقرر أن يأتي النموذج الرئيسي من جهاز Surface Pro بمعالج Core i3-10110Y مع مواصفات منخفضة في التكوينات، حيث يتميز بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت.

ومن المتوقع أن تقدم مايكروسوفت تحديث لجهاز Surface Laptop 3 المميز بشاشة 13.52 إنش، كما تقدم عملاق البرمجيات نموذج بحجم 15 إنش في الشاشة، أيضاً تشير بعض التسريبات إلى خطط مايكروسوفت للكشف عن جهاز Surface جديد مميز بشاشة مزدوجة خلال فعاليات المؤتمر.

المصدر

اعلان

