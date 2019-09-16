LG ستعود إلى سوق الأجهزة اللوحية مع LG G Pad 5

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد غياب دام لأكثر من عامين، يبدو أن شركة LG تستعد للعودة إلى سوق الأجهزة اللوحية مع جهاز لوحي جديد سيحمل على الأرجح إسم LG G Pad 5. وقد تم رصد هذا الجهاز اللوحي والذي يحمل الأسماء الرمزية LM-T600 و LM-TF10 يحصل على شهادة الراديو من هيئة RRA في كوريا الجنوبية. والأهم من ذلك هو أنه تم رصد الإسم الرمزي نفسه أيضًا في شفرة مصدرية تم رفعها حديثًا إلى خوادم شركة LG.

المعلومات التي تم الحصول عليها حتى الآن تشير إلى أن هذا الجهاز اللوحي سيأتي مع سعتين مختلفتين على مستوى البطارية، وهما 6000mAh و 8200mAh. وبالتالي، هذا يُلمح على الأرجح إلى أن شركة LG تعمل على نسختين مختلفتين من هذا الجهاز اللوحي المنتظر.

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تم رصد الجهاز اللوحي LG G Pad 5 يحصل على شهادة Google Play، وهو ما كشف لنا بأن هذا الجهاز اللوحي سيضم شاشة بحجم 10.1 إنش وبدقة 1920×1200 بكسل، وسيعمل بنظام Android 9 Pie. هذا الجهاز اللوحي سيدعم كذلك LTE وسيضم مستشعر بصمات الأصابع، على الرغم من أنه سيفتقر إلى تقنية NFC. وعلاوة على ذلك، فقد سمعنا بأن هذا الجهاز اللوحي سيصل مع المعالج Snapdragon 821 القديم، ومع 4GB من الذاكرة العشوائية و32GB من الذاكرة الداخلية. عمومًا، هذه هي جل المعلومات المتاحة لدينا في الوقت الراهن، ونحن نأمل في ظهور المزيد من التفاصيل حول هذا الجهاز في المستقبل القريب.