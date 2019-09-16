الأسباب الحقيقية لضعف الإنترنت داخل مصر

الموجز

فسر الدكتور أحمد شعبان، رئيس قسم الاتصالات بجهاز حماية المستهلك،خلال لقائه ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي، على قناة "الحدث اليوم"، أسباب ضعف جودة الإنترنت داخل مصر.

وأكد شعبان أن جودة والسرعة تعتمد بنسبة 95% على البنية التحتية للخطوط.

وأضاف رئيس قسم الاتصالات بجهاز حماية المستهلك : أن الشركات الأربعة التي تقدم خدمة الإنترنت في مصر، لم تهتم حتى الآن بالبنية التحتية للخطوط؛ الأمر الذي يؤثر بدوره على جودة الخدمة وعدم رضا المواطنين عنها، لافتًا إلى أن هناك محاولات خلال الفترة الأخيرة من إحدى الشركات لتطوير الخدمة بشكل لائق.