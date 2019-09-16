شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل ما تبيع تليفونك.. إزاى تمسح كل صورك وفيديوهاتك نهائيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تريد تحديث هاتفك وشراء جهاز جديد بإمكانيات أفضل ومزايا أعلى، فمن المؤكد أنك تفكر فى التخلص من هاتفك القديم سواء من خلال إعطاءه لشخص آخر، أو بيعه، وفى كلتا الحالتين ستحتاج إلى مسح كافة الصور والفيديوهات والملفات الخاصة بك من الجهاز بشكل نهائى، ولأن هناك طريقة تسمح للبعض باستعادة الصور المحزوفة، فالاكتفاء بالحذف التقليدى أمر خاطئ، وفيما يلى نرصد لك بعض الخطوات التى تساعدك فى حذف جميع صورك وملفاتك من هاتفك القديم قبل بيعه بشكل يجعل من الصعب استعادتها.

الخطوة الأولى : قم بتشفير بيانات الهاتف

فى البداية انزع أى بطاقة ذاكرة خارجية، من هواتف أندرويد أذهب إلى الإعدادات وبعدها اضغط على الحماية والخصوصية، ومن خيار "إعدادات إضافية" اختر تشفير بيانات الهاتف.

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الخطوة الثانية: إعادة ضبط المصنع

أذهب إلى الإعدادات ومنها اختر النظام، بعد ذلك اضغط على إعادة ضبط الهاتف، وقم بالتأكيد على الخطوة.

الخطوة الثالثة: عدم تسجيل بيانات جديدة

احذر من إدخال أى بيانات خاصة بالبريد الالكترونى أو بيانات شخصية مرة أخرى بعد إعادة ضبط المصنع.

الخطوة الرابعة: تكرار الخطوة

لزيادة التأكيد قم بملء الذاكرة بفيديو طويل أو مجموعة من الصور العشوائية الفارغة وكرر الخطوة لضمان عدم القدرة على استعادة صورك القديمة.