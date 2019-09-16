شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرئيس الصينى: نعمل على تطوير فضاء سيبرانى آمن ومفتوح ومبتكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط الرئيس الصيني شي جين بينج الضوء على فضاء سيبراني آمن وقابل للإدارة ومفتوح ومبتكر، بحسب وكالة شينخوا.

وفي توجيه لحملة توعية وطنية حول الأمن السيبراني تم افتتاحها في بلدية تيانجين شمالي الصين اليوم الاثنين وتستمر لأسبوع، قال شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، إنه ينبغي بذل الجهود لزيادة إحساس الناس بالإنجاز والسعادة والأمن في الفضاء السيبراني.

وقال شي إن البلاد ستحمي أمن المعلومات الشخصية والحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين في الفضاء السيبراني.

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وأضاف أنه ينبغي بذل الجهود التي لا تهدف فقط لتطويرتقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وشبكات الاتصالات من الجيل الجديد، بل لتوجيه تطبيق التكنولوجيات الجديدة من خلال القوانين واللوائح الادارية والمعايير أيضا.

وقرأ هوانج كون مينج، عضو المكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ورئيس دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى، تعليمات شى وألقى كلمة فى حفل افتتاح الحملة.

وشدد هوانج على تنفيذ تعليمات شي وفهم الاتجاه العام لتطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات من أجل مواجهة تحديات الأمن السيبراني وحماية مصالح الشعب في الفضاء السيبراني.