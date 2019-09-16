Oppo تحدد رسميًا موعد وصول هاتفها الرائد القادم Oppo Reno Ace

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Oppo بالكشف عن ثلاثة هواتف ذكية حتى الآن كجزء من سلسلة Oppo Reno 2 Series في أواخر شهر أغسطس الماضي، ولكن لم يأتي أي واحد منها مع مواصفات تقنية راقية. ومع ذلك، في نهاية الحدث الذي كشفت فيه شركة Oppo عن هذه الهواتف الذكية الثلاثة ذكرت الشركة أيضًا أن هناك هاتف جديد قادم في الطريق يُدعى Oppo Reno Ace. اليوم، أكد الحساب الرسمي لشركة Oppo على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أنه سيتم الإعلان رسميًا عن الهاتف Oppo Reno Ace في اليوم 10 من شهر أكتوبر المقبل.

يُقال بأن الهاتف Oppo Reno Ace القادم سيدعم الشحن السريع بقوة 65W، وهو ما يفوق سرعة الشحن البالغة 50W والمُستخدمة في هواتف Oppo الراقية الحالية. ويجب أن تحمل تقنية الشحن السريع الجديدة هذه إسمًا جديدًا مثل Oppo MegaVOOC، على الرغم من أن الإسم Oppo SuperVOOC 2.0 البسيط سيؤدي المهمة أيضًا.

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لم تظهر المواصفات التقنية الأخرى للهاتف Oppo Reno Ace بعد، ولكن لمح لنا نائب رئيس شركة Oppo، السيد Brian Shen من قبل إلى أن هذا الهاتف سيضم شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، وبطارية بسعة 4000mAh. وعلاوة على ذلك، فنحن نتوقع وصول هذا الهاتف كذلك مع المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم.