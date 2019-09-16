OnePlus تكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف OnePlus 7T Series

فاطمة أيت طالب - دبي - في منشور على مختلف الشبكات الإجتماعية، أعلنت شركة OnePlus الآن أنها ستقوم بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف OnePlus 7T Series في اليوم 10 من شهر أكتوبر المقبل بالعاصمة البريطانية، لندن. وإذا كنت ترغب في الحضور، فبإمكانك شراء الدفعة الأولى من التذاكر مقابل 18€ في اليوم 20 سبتمبر، بينما ستصبح التذاكر العامة متاحة في اليوم 22 سبتمبر مقابل 34€.

بالإضافة إلى غنيمة OnePlus المعتادة التي ستحصل عليها في هذا الحدث، فسوف تتلقى أيضًا نسخة من مجلة OnePlus الأولى على الإطلاق، والتي تُدعى ” Addition “. أما بالنسبة للتذاكر ذاتها، فهي تؤكد من جديد قدوم الهاتفين OnePlus 7T و OnePlus 7T Pro مع شاشات تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz.

Advertisements

سيتم بث الحدث مباشرة على الموقع OnePlus.com الرسمي وعلى اليوتيوب. أو يمكنك حضور واحد من العديد من التجمعات المنظمة في جميع أنحاء العالم حيث يجتمع عشاق OnePlus لتجربة الكشف المباشر. والأفضل من ذلك، يمكنك الفوز برحلة مجانية إلى لندن لحضور الحدث، ويمكنكم الحصول على المزيد من التفاصيل بشأن ذلك من هنا. وتجدر الإشارة إلى أن غنيمة OnePlus الممنوحة للحضور تتضمن سماعات OnePlus Bullets Wireless 2 والتي تبلغ قيمتها 100 يورو، وكراسة للرسم، ومجموعة من الملصقات مع العلم بأنه ستكون هناك أيضًا وجبات خفيفة ومشروبات في المكان.