الإعلان رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi9 Lite، وسيكلف إبتداء من 352 دولار أمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة Xiaomi قبل قليل بإزاحة الستار رسميًا عن العضو السادس في سلسلة هواتف Xiaomi Mi9 Series، وهذا العضو هو Xiaomi Mi9 Lite الذي أعلنت عنه الشركة الصينية في حدث خاص بإسبانيا.

في الواقع، Xiaomi Mi9 Lite ليس هاتف جديد كليًا، فهو نفسه الهاتف Xiaomi Mi CC9 الذي أطلقته شركة Xiaomi قبل عدة أسابيع في الصين مع إسم مختلف. وبالتالي، فهو يأتي بنفس التصميم وبنفس المواصفات التي تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 6.39 إنش وثلاث كاميرات في الخلف، فضلا عن المعالج Snapdragon 710.

الهاتف Xiaomi Mi9 Lite يضم بدوره شاشة Super AMOLED بحجم 6.39 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 710، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وذاكرة عشوائية حجم 4GB أو 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4030mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.

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الهاتف Xiaomi Mi9 Lite يضم كذلك ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة MIUI 10.

الهاتف Xiaomi Mi9 Lite سيكون متوفرًا باللون الأبيض والأزرق والأسود مع العلم بأنه سيكون متوفرًا للتسجيل المسبق في اليوم 20 سبتمبر. وعندما يتعلق الأمر بالأسعار، فسوف تكلف النسخة الأساسية 4GB/64GB ما يعادل 352 دولار أمريكي، في حين ستُكلف نسخة 6GB/128GB ما يعادل 385 دولار أمريكي.