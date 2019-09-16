Xiaomi تحدد رسميًا موعد الإعلان عن الهاتفين Xiaomi Mi9 Pro و Xiaomi Mi Mix 4

فاطمة أيت طالب - دبي - تستعد شركة Xiaomi لعقد حدث جديد خاص بها في اليوم 24 من شهر سبتمبر الجاري، وهو الحدث حيث ستقوم الشركة الصينية بإزاحة الستار رسميًا عن أحدث هواتفها الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G، ونقصد هنا كل من Xiaomi Mi9 Pro و Xiaomi Mi Mix 4. وإلى جانب هذين الهاتفين الجديدين، فسوف تكشف الشركة أيضًا عن روم MIUI 11 الجديد الذي يستند على نظام Android 10، وطراز جديد من تلفاز Xiaomi Mi TV الذكي.

من المتوقع أن يأتي الهاتف Xiaomi Mi9 Pro مع نفس المواصفات التقنية للهاتف Xiaomi Mi9 الحالي، وبنفس التصميم تقريبًا بإستثناء أنه سيحصل على المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وبطارية أكبر بسعة 4000mAh تدعم تقنية الشحن اللاسلكي السريع 30W Mi Charge Turbo والتي تم الإعلان عنها في الأسبوع الماضي.

عندما يتعلق الأمر بالهاتف Xiaomi Mi Mix 4، فقد تردد أنه سيضم بدوره المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وشاشة بدقة +QuadHD، فضلا عن ثلاث كاميرات على الأقل في الواجهة الخلفية بدقة 108 ميغابكسل للكاميرا الأساسية. ووفقا لبعض التكهنات، فمن الممكن أن تُطلق شركة Xiaomi على هذا الهاتف إسم Xiaomi Mi Mix Alpha، ولكن سيتعين علينا الإنتظار لمعرفة ما إذا كان ذلك صحيحًا أم لا.

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من المتوقع أن تكشف لنا شركة Xiaomi عن المزيد من التفاصيل حول الهاتفين Xiaomi Mi9 Pro و Xiaomi Mi Mix 4 الجديدين قبل الحدث المقرر في الأسبوع المقبل، لذلك ترقب ظهور معلومات جديدة.