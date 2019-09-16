شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة Amazon Web Services توفر 500 وظيفة جديدة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أمازون أن خدمتها السحابية Amazon Web Services ستوفر 500 وظيفة فى ألمانيا وتفتتح مكتبًا جديدًا فى ميونيخ يعرض ما يمكن أن تفعله الحوسبة السحابية للعملاء المحتملين فى أكبر اقتصاد فى أوروبا.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتكتسب AWS، التى نشأت عن التكنولوجيا التى تدير منصة التجارة الإلكترونية من أمازون، نطاقًا كبيرًا فى ألمانيا بعد معالجة المخاوف المتعلقة بالخصوصية والتى دفعت العديد من شركات التصنيع إلى الاحتفاظ بخوادمها فى الموقع، فيما قال كلاوس بورج، المدير العام لـ AWS فى ألمانيا والنمسا وسويسرا: "لقد تخطى هؤلاء العملاء تلك القيود الأمنية وأصبحوا الآن فى وضع اللحاق بالركب".

وقد حصلت AWS على شهادة أمان للحوسبة السحابية من هيئة الأمن السيبرانى فى ألمانيا ، مما يوفر ضمانات بأن البيانات آمنة حتى لو كانت مستضافة على خوادم بعيدة خارج البلاد، فيما تقوم منصة AWS بإنشاء صالة العرض الرقمية للبناء فى مكتبها فى ميونيخ ، بالشراكة مع مجموعة بوسطن الاستشارية، والتى ستوفر فرصًا عملية لإظهار الطلبات للعملاء المحتملين، وبالإضافة إلى شركة Siemens ، تقوم بإعداد عرض برمجيات صناعية لتوضيح كيف يمكن أن تدعم الحوسبة السحابية أتمتة التصنيع، فيما تعد هذه الوظائف الجديدة فى AWS هى جزء من 2800 أعلن عنها بالفعل فى ألمانيا من قبل أمازون وسيتم توزيعها عبر عملياتها ووحدات الأبحاث فى ألمانيا.