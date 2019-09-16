شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب البيانات الشخصية لمواطنى الإكوادور بسبب خطأ فنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تسريب فى السجل المدنى للحكومة الإكوادورية، السجلات الشخصية لمعظم سكان البلاد، وذلك نتيجة خطأ فنى فى تهيئة قاعدة البيانات عبر الإنترنت.

وتم اكتشاف عملية تسريب البيانات من قبل باحثين أمنيين فى شركة "vpnMentor" وفق ما ذكر موقع "زد دى نت" المتخصص بالأخبار التقنية.

ووفقا لسكاى نيوز، تضم قاعدة البيانات التى سربت بياناتها ما يقرب من 20.8 مليون سجل مستخدم، أى بيانات إجمالى سكان الإكوادور بما فيهم الأشخاص المتوفين.

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وتحتوى قاعدة البيانات على أسماء المواطنين الكاملة، وتواريخ الميلاد، وأماكن الميلاد، وعناوين المنازل، والحالة الاجتماعية، وأرقام الهوية الوطنية، ومعلومات العمل، وأرقام الهواتف، ومستويات التعليم.

وتشمل البيانات المسربة سجلات حديثة يعود تاريخها للعام الجارى، تتضمن سجلات لرئيس البلاد، وحتى جوليان أسانج، الذى حصل على حق اللجوء السياسى من الدولة الصغيرة فى أميركا الجنوبية، مع منحه رقم بطاقة هوية وطنية.

كذلك ضمت البيانات المسربة 7 ملايين سجل مالى و2.5 مليون سجل تشمل تفاصيل عن أصحاب السيارات، فضلا عن معلومات من مؤسسة الضمان الاجتماعى الإكوادورية تحتوى أرصدة الحسابات ووظائف أصحابها.