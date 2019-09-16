شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم الحظر.. مواقع إليكترونية أمريكية تبيع السجائر الالكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع The Verge الأمريكى، أنه من المتوقع أن ترسل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ خطاب اليوم الاثنين إلى كلا من eBay و Alibaba و Craiglist لمطالبتهم بتوضيح كيف يخططون لمواجهة البيع غير القانونى للسجائر الالكترونية على منصاتهم، مع إعطائهم مهلة حتى 1 أكتوبر للرد عليهم.



فعلى سبيل المثال يمتلئ موقع التجارة الإلكترونى eBay بقوائم السجائر الإلكترونية، والتى تتضمن منتجات أصلية، فى حين أن البعض الآخر مزيفًا، مما يعد انتهاكا لسياسات eBay، وعلى الرغم من أن الشركة تستخدم مجموعة متنوعة من الأدوات لإزالة هذه القوائم، إلا أنه لا يزال من السهل شراء منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية، كما لا توجد طريقة للتحقق مما إذا كان المشترى يبلغ السن القانون أم لا.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ: "إذا استمرت eBay فى العمل بنفس الطريقة، وتوفير وصولاً غير مقيد للسجائر الإلكترونية الشرعية والمزيفة، ستصبح قوانين الحظر بلا معنى".

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وقال متحدث باسم eBay لـ The Verge فى يونيو: " قمنا بحظر أو إزالة مئات الآلاف من قوائم السجائر الإلكترونية العام الماضى "

جدير بالذكر أعلن الرئيس دونالد ترامب أن إدارته ستسعى لحظر جميع منتجات السجائر الإلكترونية ذات النكهات من السوق الأمريكية، بعد إصابة مئات الأشخاص فى جميع أنحاء البلاد ووفاة آخرون بسبب أمراض الرئة القاتلة المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية.