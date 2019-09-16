شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تعارض وترفض بشدة دعوات أمريكية لإخراج هواوى من شبكة الجيل الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الصين اليوم الاثنين، عن معارضتها ورفضها الشديدين لدعوة مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية بإخراج شركة "هواوى" الصينية للتكنولوجيا من شبكة الجيل الخامس، من أجل ضمان أمن هيكل الشبكة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج" - فى تصريح اليوم الاثنين، إن الصين تعارض بشدة خلق ما يسمى بمشكلة أمن شبكة الجيل الخامس، وربط ذلك بشركة هواوى، وكذلك فرض قيود على التعاون العادى مع المؤسسات الصينية فى مجال المعلومات والاتصالات بحجة أمن الدولة.