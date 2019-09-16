شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الطلب على iPhone 11 أفضل من المتوقع.. واللون الأخضر الأكثر مبيعاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر محلل أبل الشهير "مينج كو" تقريراً خلال عطلة نهاية الأسبوع حول الطلب على سلسلة ايفون 11 الجديدة، بعد أن بدأت شركة أبل تلقى طلبات الحجز المسبقة لهواتف iPhone11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الماضي.

ووفقا لكو، فإن الطلب على هذه الأجهزة أفضل من المتوقع، مؤكدا أن iPhone 11 Pro يحظى بشعبية فى الولايات المتحدة، بينما iPhone 11 الأرخص يجذب الأنظار فى الصين.

وأوضح كو فى تقريره أن الألوان الجديدة التى تقدمها شركة أبل تجذب العملاء، خاصة اللون الاخضر من هاتف iPhone 11 Pro ، وحذر من أن مشاكل إنتاج الزجاج للهاتف الأخضر قد تسبب مشاكل فى الطلب.