تكنولوجيا: وان بلس تؤكد على خططها للإعلان الرسمي عن هواتف OnePlus 7T في 26 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة وان بلس اليوم على خططها لإطلاق سلسلة هواتف OnePlus 7T، على أن يتم الإعلان الأول في السوق الهندي في مؤتمر يعقد في 26 من سبتمبر.
نشرت العديد من التسريبات السابقة حول سلسلة هواتف OnePlus 7T القادمة من وان بلس، واليوم تؤكد الشركة رسمياً على موعد إنطلاق السلسلة خلال الشهر الجاري.
ولقد جاءت التفاصيل الجديدة عبر صفحة شركة وان بلس على تويتر، حيث أكدت في تغريدة نشرت اليوم على خططها لإطلاق سلسلة OnePlus 7T قريباً، على أن تضم السلسلة هاتف OnePlus 7T الرئيسي وإصدار OnePlus 7T Pro، ومن المتوقع أن يدعم الإصدار الرئيسي شبكات 4G بينما يدعم إصدار Pro شبكات 5G.
أيضاً من المقرر أن يتم الإعلان عن هواتف OnePlus 7T في السوق الهندي في البداية في مؤتمر يعقد في 26 من سبتمبر، على أن تعقد الشركة مؤتمر أخر في 10 من أكتوبر في لندن لإطلاق الهواتف في الأسواق العالمية.
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