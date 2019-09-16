الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo NEX 3 5G مع شاشة فريدة من نوعها، ومواصفات تقنية مُتقدمة

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة Vivo أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo NEX 3 5G في الحدث الذي عقدته بالعاصمة الإقتصادية الصينية، شنغهاي. وكما أوضحت لنا شركة Vivo بالفعل، فهذا الهاتف سيكون هو العضو الرائد الأحدث لشركة Vivo في سوق الهواتف الذكية هذا العام.

ووفقا لشركة Vivo، فقد أوضحت لنا أن الهاتف Vivo NEX 3 5G الجديد يضم ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية تبلغ دقة الكاميرا الأساسية فيها 64 ميغابكسل، وشاشة ضخمة تغطي 99.6 في المئة من الواجهة، فضلا عن المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم والذي شق طريقه بالفعل لعدد من الهواتف الذكية التابعة للعلامات التجارية الأخرى.

بغض النظر عن الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 64 ميغابكسل، فالهاتف Vivo NEX 3 5G الجديد يضم كاميرتين إضافيتين في الواجهة الخلفية بدقة 13 ميغابكسل لكل منها مع العلم بأن الكاميرا الأولى تضم عدسة واسعة الزاوية، بينما تضم الكاميرا الأخرى عدسة مُقربة. وعندما يتعلق الأمر بالذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية، فالهاتف Vivo NEX 3 5G الجديد يضم 8GB أو 12GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 128GB أو 256GB من الذاكرة الداخلية.

البطارية في الهاتف Vivo NEX 3 5G تمتاز بسعة 4500mAh، وتدعم الشحن السريع بقوة 44W، وهذا ما يعني بأن تقنية الشحن السريع بقوة 120W التي أعلنت عنها شركة Vivo في وقت سابق من هذا العام لا تزال قيد البحث والتطوير وليست جاهزة بعد ليتم إستخدامها في هاتف ذكي مستعد لطرحه في الأسواق. وعندما يتعلق الأمر بالشاشة، فالهاتف Vivo NEX 3 5G يضم شاشة Waterfall FullView Display من نوع P-OLED بحجم 6.89 إنش تمتاز بإنحناء كبير على مستوى الطرفين مما يفسر لماذا يُطلق عليها إسم شاشة الشلال.

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بفضل هذا الإنحناء الكبير للشاشة على مستوى الجانبين، فقد قررت شركة Vivo إزالة الأزرار الفعلية الجانبية، وتم تعويضها بـ Touch Sense، والذي يحاكي الأزرار الحساسة للمس الفعلية، وتوفر ردود فعل إهتزازية رائعة في حالات الإستخدام المستخدم، على الأقل وفقا للبيان الصحفي الرسمي. هناك أيضًا ميزة تدعى X-Axis Haptic والتي توفر إهتزازًا مريحًا أثناء تشغيل الألعاب والكتابة وفي حالات إستخدام أخرى. وبصرف النظر عن ذلك، فالهاتف Vivo NEX 3 5G الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية منبثقة بدقة 16 ميغابكسل.

الهاتف Vivo NEX 3 5G يمتاز بأبعاد تبلغ 167.4 × 76.1 × 9.4 ملمتر وبوزن يصل إلى 218 جرام، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة FuntouchOS 9.1.

سيكون الهاتف Vivo NEX 3 5G متوفرًا في الأشهر المقبلة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وجنوب شرق الصين وفي عدد من الأسواق الأخرى. وعندما يتعلق الأمر بالأسعار، فسوف يُكلف هذا الهاتف 707 دولارات أمريكية لنسخة 8GB/128GB التي تدعم شبكات 4G فقط، وما يعادل 810 دولارات أمريكية لنسخة 8GB/256GB التي تدعم شبكات 5G. أما بخصوص النسخة الأرقى 12GB/256GB والتي تدعم أيضًا شبكات 5G، فهي ستكلف 877 دولار أمريكي. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الطلبات المسبقة ستبدأ اليوم، ولكن لن تبدأ عملية الشحن حتى اليوم 21 سبتمبر.

تجدر الإشارة كذلك إلى أن شركة Vivo أعلنت أيضًا عن سماعات لاسلكية جديدة للأذن تدعى Vivo TWS، وهي السماعات المدعومة برقاقة Qualcomm QCC5126 الأحدث من شركة كوالكوم والمصممة خصيصًا للجيل الجديد من السماعات اللاسلكية، وهي السماعات التي تتطلع بها شركة Vivo لمنافسة سماعات AirPods من شركة آبل.