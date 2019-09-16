الطلب على هواتف iPhone 11 الجديدة أعلى من المتوقع، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - أصبحت هواتف iPhone 11 الثلاثة الجديدة من شركة آبل متاحة للطلب المسبق في يوم الجمعة الماضي، والآن وفقا لتقرير حديث، فيبدو أن الطلب على هذه الهواتف الذكية الثلاثة الجديدة كان أعلى من المتوقع.

تأتي هذه الأخبار من المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo والذي كشف أن iPhone 11 Pro الأخضر، والـ iPhone 11 الأخضر والأرجواني هم الأكثر شعبية حتى الآن بحيث صرح بالقول : ” أوقات الشحن لكل من iPhone 11 Pro الأخضر، والـ iPhone 11 الأخضر والأرجواني إمتدت إلى أسبوعين أو أكثر. أوقات شحن الطرازات الأخرى هي أقصر من عشرة أيام تقريبًا. تجدر الإشارة إلى أن الطبقة الزجاجية الخضراء لهواتف iPhone الجديدة تواجه بعض المشاكل على مستوى الإنتاج، وهذا ما يجعل أوقات الشحن أطول “.

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يبدو أن طرازات Pro من هواتف iPhone 11 Series الجديدة تحظى بطلب أعلى في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما يحظى iPhone 11 بطلب أعلى في الصين. ومن المتوقع أن تقوم شركة آبل بشحن من 70 إلى 75 مليون وحدة من هواتفها الجديدة قبل نهاية هذا العام، وهذا ما يزيد قليلاً بنحو 5 ملايين عن التقديرات السابقة.

المعلومات المُدرجة على الموقع الرسمي لشركة آبل تشير إلى أنه سيتم شحن بعض الطرازات من هواتف iPhone 11 الجديدة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر مع العلم بأنه سيتم إطلاق هذه الهواتف الثلاثة الجديدة في الدفعة الأولى من البلدان يوم الجمعة المقبل الموافق لـ 20 سبتمبر.