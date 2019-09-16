صور سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series تظهر على الويب، ألقي نظرة عليها هنا

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهرت بعض الصور الرائعة لسلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series على شبكة الإنترنت قبل أيام من إنعقاد حدث الإعلان الرسمي. وكما تعلمون جميعًا على الأرجح، فمن المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series الجديدة يوم الخميس المقبل الموافق لـ 19 سبتمبر بمدينة ميونخ الألمانية، وسنقوم بتغطية هذا الحدث لنخبركم بكل شيء عن الهواتف الجديدة.

هذه الصور المسربة الجديدة تأتي مباشرة من المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass والمعروف بإسم الشهرة evleaks، والذي غالبًا ما يقوم بتسريب الصور الرسمية للأجهزة قبل أن يتم الإعلان عنها من قبل الشركات. هذه الصور تعرض لنا في الأساس الهاتف Huawei Mate 30 Pro، ولكن هناك بعض الصور للهواتف الأخرى أيضًا.

يمكنك أن ترى بوضوح ما يُطلق عليه شاشة الشلال للهاتف Huawei Mate 30 Pro، والتي تذكرنا بالشاشات المنحنية في هواتف سامسونج مثل Galaxy S6 Edge. وهناك أيضًا الكاميرا الخلفية الرباعية التي تمتاز بالتصميم الدائري، وهو ما رأيناه بالفعل في العديد من التسريبات السابقة. وبخلاف ذلك، الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيشبه كثيرًا الهاتف Huawei Mate 20 Pro الحالي، والذي أثار إعجابنا بالفعل في العام الماضي مع العلم بأنه سيحتفظ بالقطع العريض في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة.





هناك أيضًا صور للهاتف Huawei Mate 30 RS Porsche Design والذي يبدو مختلفًا تمامًا عن الهاتف Huawei Mate 30 Pro. يبدو أيضًا أنه يمتلك واجهة خلفية مغطاة بالجلد، وهو الأمر الذي يبدو منطقيًا نظرًا لأن شركة Huawei قد شوقت بالفعل إلى أنها ستقوم بإطلاق هاتف مغطى بالجلد خلال معرض IFA 2019.

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وأخيرًا، إليكم هنا صورة للهاتف Huawei Mate 30 Lite أيضًا، وهو الهاتف الذي قال evleaks بأنه سيكون مماثلاً للهاتف Huawei Nova 5i الذي تم إطلاقه مؤخرًا.

وبطبيعة الحال، سيكون أحد أكثر الأمور إثارة للإهتمام حول سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series هو نظام التشغيل الذي ستستخدمه مع العلم بأننا سمعنا مؤخرًا بأنه لن يُسمح لشركة Huawei بإستخدام تطبيقات وخدمات Google في سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series الجديدة، على الرغم من أنه سيكون هناك حل بديل.