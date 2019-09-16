سامسونج تخطط لإلغاء سلسلة هواتف Galaxy Note Series في العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - فقدت سلسلة هواتف Galaxy Note Series الكثير من سحرها في العامين الأخيرين، وخصوصًا بعدما حصلت سلسلة هواتف Galaxy S Series على العديد من خصائصها. يُعتبر القلم الإلكتروني S Pen هو الفارق المهم الوحيد المتبقي بين الإثنين، ما يدفع الكثيرين إلى التساؤل عن الحاجة إلى تشكيلة Galaxy Note Series في المستقبل. الحجة هي أن شركة سامسونج يمكنها فقط إضافة القلم S Pen إلى سلسلة هواتف Galaxy S Series المستقبلية لتلبية حاجيات مستخدمي Galaxy Note.

يبدو أن الشركة الكورية الجنوبية تفكر في نفس الأمر، على الأقل وفقا لسلسلة من التغريدات الجديدة من المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass والمعروف بإسم الشهرة evleaks. يقول أن شركة سامسونج تدرس إمكانية دمج السلسلتين Galaxy S Series و Galaxy Note Series ضمن علامة تجارية واحدة موحدة تدعى على الأرجح ” Galaxy One ” في العام المقبل. ما يعنيه هذا هو أن الشركة قد تُطلق Galaxy S11 أو أيا كان إسمه مع القلم الإلكتروني S Pen، وتجنب إطلاق طراز جديد من Galaxy Note في النصف الثاني من العام المقبل.

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على الرغم من أن ذلك يبدو وكأنه إستراتيجية معقولة، إلا أن هذه الإستراتيجية ستمنع على شركة سامسونج إطلاق هاتف رائد جديد في النصف الثاني من كل عام، وهذه هي الفترة من السنة التي تظهر فيها الطرازات الجديدة من Galaxy Note. إذا كان أداء الجيل الأول جيدًا في السوق، يقول Evan Blass بأن تشكيلة Galaxy Fold Series ستحل محل Galaxy Note Series كهواتف رائدة من شركة سامسونج للنصف الثاني من العام.

لنكون واضحين، لم تؤكد شركة سامسونج أي شيء من هذا، ولكن ينبغي علينا الإشارة كذلك إلى أن Evan Blass يحظى بسجل حافل عندما يتعلق الأمر بالشائعات والتسريبات ذات الصلة بخطط الشركات والمنتجات القادمة منها. والأهم من ذلك، هذه الإشاعة الجديدة تبدو منطقية جدًا من منظور العلامة التجارية ووضع السوق. لذا، لا تتفاجأ في حالة إذا قامت شركة سامسونج بإلغاء سلسلة هواتف Galaxy Note Series في العام المقبل.