موتورولا تدخل مجال تصنيع أجهزة تلفزيون أندرويد

أطلقت شركة موتورولا المملوكة لشركة لينوفو الصينيةأول مجموعة من أجهزة التلفاز الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في الهند، وبأسعار تتراوح بين 200 إلى 900 دولارًا، وذلك اعتمادًا على حجم التلفاز ودقته.

وتشتمل مجموعة (Motorola TV) الجديدة على خيارات متعددة من حيث الحجم والدقة، تتراوح من 32 إنشًا إلى 65 إنشًا، ودقة بين (HD) و (4K).

ومن المفترض أن تكون أول مجموعة أجهزة تلفاز من موتورولا متاحة للشراء عبر موقع التجارة الإلكترونية الهندي (Flipkart) ابتداءً من 29 سبتمبر.

وعلى خطى شركات صناعة الهواتف الذكية الأخرى التي دخلت مجال أجهزة التلفزيون، فإن مجموعة موتورولا الجديدة تتضمن الكثير من التكنولوجيا، بما في ذلك (Dolby Vision)؛ و (HDR 10)، جنبًا إلى جنب مع نظام التشغيل أندرويد باي 9.0، ولوحة ألعاب تلفاز أندرويد لاسلكية.

وأشارت شركة موتورولا إلى أن أجهزة التلفاز ستكون مشرقة ومعدلة بشكل جيد لأفلام بوليوود، مع زوايا مشاهدة تصل إلى 178 درجة، بالإضافة إلى تجهيزها بمكبرات صوت مدمجة بقوة 30 وات مع (DTS Tru Sound) و (Dolby Audio).

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أما بالنسبة للألعاب والأعمال التلفزيونية الذكية، فإن الأجهزة تتضمن وحدات معالجة الرسومات (Mali 450) مع معالج ثماني النواة بتردد 2.25 جيجاهيرتز؛ و16 جيجابايت من مساحة التخزين.

وقال موقع (Flikpart): إن تقنية (MEMC) المدمجة في أجهزة التلفاز تساعد في تقديم صورة أفضل للألعاب والمحتوى العالي الحركة، وبالإضافة إلى ذلك، يحصل مشترو الجهاز على لوحة ألعاب عاملة بالبلوتوث وقابلة لإعادة الشحن، والتي تتيح تثبيت وتشغيل الألعاب على التلفزيون باستخدام منصة (Android TV) ومتجر جوجل بلاي.

يذكر أنه لا يوجد في الوقت الحالي معلومات حول نية موتورولا طرح أجهزة التلفاز الذكي في أسواق أخرى.

وأصبح من المألوف بالنسبة لشركات تصنيع الهواتف الذكية في الفترة الأخيرة إطلاق أجهزة تلفاز ذكية، بما في ذلك ون بلس وشاومي وسامسونج وإل جي، والآن موتورولا، ومن المقرر أن تكشف ون بلس النقاب عن تلفازها الذكي هذا الشهر.