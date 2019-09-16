شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهندسة سابقة بجوجل: الروبوتات القاتلة يمكنها شن حرب عالمية ثالثة بالخطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت لورا نولان مهندسة البرامج السابقة في جوجل من أن الروبوتات القاتلة يمكن أن تبدأ حربًا عن طريق الخطأ في المستقبل، كما دعت إلى حظر الأسلحة الآلية بموجب المعاهدات الدولية.

وأكدت نولان- التى استقالت من جوجل العام الماضى- أن هذه التكنولوجيا العسكرية الذكية يجب حظرها بنفس الطريقة التي يتم بها حظر الأسلحة الكيميائية.

وأوضحت نولان أنه على عكس الطائرة بدون طيار التى يسيطر عليها الإنسان، يمكن للآلة ذاتية التحكم أن تفعل شيئًا غير متوقع، فتبدأ الحرب العالمية الثالثة.

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ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، استقالت نولان من جوجل احتجاجًا على مطالبتها بالعمل في مشروع لتحسين تكنولوجيا الطائرات بدون طيار التابعة للجيش الأمريكي، رغم أنه ليس هناك ما يشير إلى أن جوجل تطور أي نوع من الأسلحة ذاتية التحكم، ومع ذلك، فإن نولان عضو قوي في حملة لوقف روبوتات القاتلة.

وقالت نولان لصحيفة الجارديان: "قد تكون هناك حوادث واسعة النطاق لأن هذه الأشياء ستبدأ في التصرف بطرق غير متوقعة، ولهذا السبب يجب أن تخضع أي أنظمة أسلحة متطورة إلى تحكم بشري ذو مغزى، وإلا ولابد من حظرها لأنها لا يمكن التنبؤ بها وخطيرة للغاية".