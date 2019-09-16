شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 112 مليون مستخدم نشط شهريا للعبة "ماين كرافت".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مايكروسوفت أن قاعدة المستخدمين النشطين للعبة Minecraft نمت إلى 92 مليون، والآن كشفت مايكروسوفت أن Minecraft لديها الآن 112 مليون لاعب نشط شهريًا، بزيادة 20 مليون مستخدم عن العام الماضي.

وعلى الرغم من أن لعبة Minecraft الشهيرة تبلغ من العمر حاليا 10 سنوات، إلا أنها لا تزال تنمو بسرعة كبيرة، ففي أواخر ديسمبر 2017، كشفت شركة مايكروسوفت المالكة لـ Minecraft أن اللعبة تمتلك 74 مليون مستخدم نشط شهريًا، وفي أكتوبر 2018.

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وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فإن نمو Minecraft يعتبر مثير للإعجاب نظرًا لحقيقة أنها لعبة مدفوعة على معظم المنصات وتنافس العديد من الألعاب الجديدة مثل PlayerUnknown’s Battlegrounds وPokémon Go وFortnite وRoblox.

وعلى الجانب الآخر تحاول مايكروسوفت الحفاظ على Minecraft وثيقة الصلة بالجيل القادم من خلال تقديم Minecraft Earth، وهي تجربة تعتمد على الواقع المعزز AR للأجهزة المحمولة.