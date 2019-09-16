شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمريكا تحقق مع مواقع "المساج" لاتهامها بالإتجار فى البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى السلطات الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المواقع التى تتيح الإتجار بالبشر وغيرها من الجرائم، وفقا لموقع engadget الأمريكى.

وبحسب مصادر فى صحيفة وول ستريت جورنال فإن وزارتى الأمن الداخلى الأمريكية والعدل وآخرين يحققون فى المواقع الإلكترونية التى توفر خدمات المساج والتدليك لمعرفة ما إذا كانوا قد شاركوا أو سهّلوا عن قصد الاتجار بالبشر والدعارة وغسل الأموال أم لا، حيث يسيطر ثلاثة مواقع إلكترونية على هذا المجال بالولايات المتحدة، ويمكن استخدام بعض البيانات كدليل فى قضايا الاتجار بالجنس المتعددة.

وأشار التقرير إلي أن الثلاثة مواقع المتورطة قد تكون مرتبطة فى النهاية برجل واحد يعرف بـ"David Azzato، وهو رجل أعمال سويسري، والذى نفى بدوره إدارة أى مواقع فى الولايات المتحدة، لكن يعتقد المحققون أنه لا يزال متورطًا بناءً على الأدلة.