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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. 6 صور للفائزين بجائزة المصورين الفلكيين عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الأضواء الشمالية إلى الخسوف القمرى .. صور فازت لهذا العام بجائزة المصورين الفلكيين، والتى تسمى بـ" Royal Observatory Greenwich's Astronomy "، وقد حصل المصور المجرى László Francsics على الجائزة الأولى من خلال صورته المركبة المذهلة التي توضح 35 مرحلة من الخسوف الكلي للقمر.
ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ميرور" البريطانية، قال إد روبنسون، أحد المحكمين بالمسابقة: "تزامنا مع مرور 50 عامًا على أول هبوط على سطح القمر، من المناسب أن تلتقط الصورة الفائزة بشكل إجمالي لهذا العام هذه النظرة الديناميكية الجذابة لقمرنا".
ومن بين الصورالأخرى الفائزة صورة بانورامية رائعة لرجل مع كلبه محاطًا بالمريخ وزحل ومسار مجرة درب التبانة، سيتم عرض اللقطات الفائزة في معرض خاص في المتحف البحري الوطني، المفتوح الآن للجمهور.
صورة فلكية للخسوف القمرى
تعكس الصورة المراحل الـ 35 من الكسوف الكلي للقمر في 21 يناير في صورة واحدة، وكانت المراحل قريبة جدًا من بعضها البعض بحيث تمتزج تمامًا في صورة مستمرة تلتقط ظل الأرض.
الشفق القطبى
تسلق المصور في الثلج إلى قمة جبل Offersøykammen في النرويج، ليشاهد ويلتقط الشفق القطبي "الأنوار الشمالية" فوق جزر لوفوتين.
روزيت
صورة لسديم روزيت وهو يبعد عنا بنحو 5200 سنة ضوئية
صورة سديم تمثال الحرية
التقط اجناسيو دياز بوبيلو هذه الصورة لسديم تمثال الحرية، وفاز بجائزة "النجوم والسدم".
كوكبة أوريون
هذه صورة كوكبة أوريون التي أراد المصور التقاطها منذ بدء مسابقة التصوير الفلكي في سبتمبر 2018
صورة الشفق مع كلبه والمنظر الفلكى
صورة الرجل مع كلبه بينما يبدو مسار المجرة من فوقه
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