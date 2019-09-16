شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكونجرس يحقق مع كبرى شركات التكنولجيا ويطالبها بملفاتها الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت حكومة الولايات المتحدة توسيع نطاق تحقيقاتها مع شركات التكنولوجيا، إذ أطلقت الحكومة تحقيقًا لمكافحة الاحتكار مع فيس بوك وجوجل الأسبوع الماضي، وتقوم بتوسيعه ليشمل أبل وأمازون هذا الأسبوع.

ونقلاً عن موقع “mspoweruser”، بعثت اللجنة القضائية بمجلس النواب ولجنتها الفرعية برسائل إلى أربع شركات يوم الجمعة وطلبت منهم تسليم ملفاتهم الداخلية للتحقيق فيها، كما خصصت بالتحديد اللجنة العديد من الأفراد من بينهم مؤسس شركة أمازون "جيف بيزوس"، و الرئيس التنفيذي لشركة أبل "تيم كوك"، المؤسس المشارك لشركة فيسبوك والرئيس التنفيذي "مارك زوكربيرج" ومؤسسي شركة جوجل "لاري بيج" و "سيرجي برين" و "إريك شميدت".



وتتوقع اللجنة العثور على وثائق داخلية رفيعة المستوى يمكن أن تؤدي إلى جلسات استماع علنية تتضمن بعضًا من أكبر الأسماء في مجال التكنولوجيا، كما أعطت اللجنة 14 أكتوبر موعدا نهائيا لتسليم الملفات، وقال جيرولد نادلر، رئيس اللجنة : "إن المستندات مطلوبة للمساعدة في فهم ما إذا كانوا يستخدمون قوتهم السوقية بطرق أضرت بالمستهلكين والمنافسة" ، ليس ذلك فقط بل تقوم وزارة العدل واللجنة الفيدرالية للتجارة أيضًا بإجراء تحقيق منفصل في شركات التقنية الكبرى.

