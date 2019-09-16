سماعات الأذن اللاسلكية Vivo TWS تظهر في مجموعة من الصور المسربة قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - كما تعلمون جميعًا على الأرجح، فمن المقرر أن تقوم شركة Vivo في وقت لاحق من هذا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الرائد الجديد Vivo NEX 3 5G، وهو الهاتف الذكي الذي كان محورًا للعديد من الإعلانات التشويقية في الفترة الماضية. ومع ذلك، فقد إتضح الآن أن هذا ليس هو المنتج الوحيد الذي تخطط شركة Vivo للإعلان عنه، فهي أيضًا تخطط للإعلان عن سماعات لاسلكية حقيقية للأذن ستحمل على الأرجح إسم Vivo TWS.

هذه السماعات اللاسلكية الجديدة للأذن من شركة Vivo ستأتي في المقام الأول للتنافس مع سماعات AirPods من شركة آبل، فهي تمتاز تقريبًا بنفس التصميم، وستمتاز كذلك على الأرجح بنفس الميزات بفضل رقاقة Qualcomm QCC5126 الأحدث من شركة كوالكوم والمصممة خصيصًا للجيل الجديد من سماعات الأذن اللاسلكية.

يمكنكم أدناه إلقاء نظرة على مجموعة من الصور المسربة الواقعية لهذه السماعات اللاسلكية الجديدة من مصادر مختلفة من الصين. وكما سبق وأشرنا، فمن المقرر أن يتم الكشف عن هذه السماعات بشكل رسمي في وقت لاحق من هذا اليوم جنبًا إلى جنب مع الهاتف Vivo NEX 3 5G. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على المزيد من التفاصيل حول هذه السماعات اللاسلكية الجديدة، بما في ذلك المواصفات والسعر وموعد الإطلاق.