الهاتف Huawei Mate 30 RS Porsche Design قادم هو الأخر

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series في وقت لاحق من هذا الأسبوع. نتوقع أن يتم الإعلان عن Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro على أقل تقدير، ولكن يبدو أنه يوجد هناك هاتف ثالث قيد الإعداد، وهو Huawei Mate 30 RS Porsche Design. أعلن الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة Huawei، السيد Richard Yu عن قدوم هذا الهاتف، ونتوقع أن يكون مختلفًا قليلاً عن أشقائه العاديين.

يشير مقطع الفيديو القصير إلى أننا يجب أن نتوقع واجهة خلفية تحتوي على عناصر تصميم بوضعية عمودية. نرى أيضًا قطعًا نحيفًا، مما يعني أن الكاميرات الموجودة في الخلف ستمتاز على الأرجح بتصميم مختلف عن التصميم الدائري الذي ستأتي به هواتف Huawei Mate 30 العادية.

من المعتاد أن تختلف الهواتف الذكية التي تحمل العلامة التجارية Porsche Design عن هواتف Huawei العادية. جاء الهاتف Huawei Mate RS Porsche Design مع ثلاث كاميرات في الوسط، على الرغم من أنه وصل مع سلسلة هواتف Huawei P20 Series التي تضم الكاميرات في الجانب. كانت كاميرات Huawei Mate 10 تصطف بشكل صحيح، ولكن تم إستبدال النمط الأفقي المحيط بالكاميرات بشريط عمودي يحمل شعار Porsche Design.

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وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فنحن لا نعرف الكثير عن الهاتف. لا يمكننا إلا أن نفترض أنه سيضم المعالج HiSilicon Kirin 990 5G، وذاكرة عشوائية بحجم 12GB، وذاكرة داخلية بحجم يصل إلى 512GB أو 1 تيرابايت. ومع ذلك، فهواتف Huawei Porsche Design تميل إلى إستهداف الأشخاص الراغبين في إظهار ثروتهم، مما يعني أن العلامة التجارية للهاتف أكثر أهمية قليلاً مما يوجد في الداخل.