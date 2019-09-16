شركة Toyota تريد صنع سيارة تعمل بالطاقة الشمسية ولا تتوقف أبدًا

فاطمة أيت طالب - دبي - لدينا العديد من السيارات التقليدية العالية الأداء، ولدينا أيضًا بعض السيارات الكهربائية المثيرة للإعجاب. ولكن، ماذا عن السيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية؟ هل هناك شركة مهتمة بالغوص عميقًا في قطاع السيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية؟

في حين أن شركة Tesla مشغولة بالعمل على بطاريات جديدة تدوم طويلاً وتمتاز بتكلفة أرخص، فإن شركة Toyota تحاول إكتشاف طريقة لجعل السيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية تعمل لفترة طويلة جدًا إن لم نقل إلى الأبد. وذكر تقرير جديد من صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن شركة Toyota و Sharp Corp و منظمة الطاقة الجديدة وتطوير التكنولوجيا الصناعية اليابانية المعروفة إختصارًا بإسم NEDO تتعاون لإنجاح هذا العمل. وبغض النظر عن من يقود أو يعمل على المشروع، فسوف يكون هذا إبتكارًا رائدًا إذا نجح بالفعل.

بالطبع، لن نحصد ثمار هذا المشروع في المستقبل القريب. ومع ذلك، فإن التقرير الصادر من الصحيفة المذكورة آنفًا يلقي بعض الضوء على الخطط المذهلة لهذا التحالف والتي ستجعل هذا المشروع واحد من أكبر الإنجازات إذا تحقق بالفعل. على سبيل المثال، هدفهم ينطوي على إنشاء سيارة لا تحتاج إلى التوقف من أجل الشحن. هذه خطة طموحة للغاية، وإذا تمكنا من رؤية شيء كهذا، فسوف نكون سعداء جدًا.

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السيارات الكهربائية تمتاز بكفاءة عالية بالمقارنة مع السيارات التي تعمل بالديزل، ولكنها لا تزال بحاجة إلى محطات للشحن. ومع تكنولوجيا الطاقة الشمسية، تريد شركة Toyota منا أن نستخدم الطاقة المجانية من الشمس لشحن سياراتنا وأن نكون قادرين على توفير الطاقة الكافية لمواصلة الطريق طوال الليل. يبدو كل شيء جيدًا ولكن تطبيقه سيكون تحديًا بالنسبة لها.

بالإضافة إلى الخطة، قامت شركة Toyota بالكشف عن بعض المعلومات حول ما تخطط له من أجل سيارتها التي تعمل بالطاقة الشمسية. على عكس السيارات الأخرى، فإن السقف أو المنحنيات الموجودة على الغطاء هي من بين الأجزاء التي تخطط شركة Toyota لتستخدم فيها ألواح الطاقة الشمسية.