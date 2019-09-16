تكنولوجيا: أزمة جديدة لتغير المناخ..موت مئات الأسماك بعد جفاف نهر في بريطانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل المشاكل المناخية والاضطرابات التى تواجهها دول العالم، تم العثور على مئات الأسماك النافقة بعد أن جف نهر صغير في تلال تشيلترن ببريطانيا.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية على موقعها الرسمى، أرجع الخبراء المشكلة إلى تغير المناخ الذى تسبب في انخفاض مستويات المياه، حيث تظهر الصور التى تم التقاطها للكارثة الطبيعية، القاع الموحل بدون ماء لنهر ميسبورن في باكينجهامشير المليئة بالجثث المتحللة للسمك والروبيان.
الاسماك
ودعا دعاة الحفاظ على البيئة إلى إعلان الجفاف لمنع ما قد يحدث للمزيد من المخلوقات، حيث قال بوب أولدن، مؤسس مجموعة ميسبورن ريفر أكشن، "ميسبورن جافة لكمية استثنائية من امتداده في الوقت الحالي"، مضيفا أن الشيء نفسه حدث في عام 2017 ، ولكن ليس بالقدر نفسه.
كما شدد المحافظون على اتخاذ إجراءات من جانب الحكومة لتجنب أضرار لا يمكن إصلاحها، خاصة أنهذا النهر يدعم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحيوانات البرية.
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