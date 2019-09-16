شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أزمة جديدة لتغير المناخ..موت مئات الأسماك بعد جفاف نهر في بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل المشاكل المناخية والاضطرابات التى تواجهها دول العالم، تم العثور على مئات الأسماك النافقة بعد أن جف نهر صغير في تلال تشيلترن ببريطانيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية على موقعها الرسمى، أرجع الخبراء المشكلة إلى تغير المناخ الذى تسبب في انخفاض مستويات المياه، حيث تظهر الصور التى تم التقاطها للكارثة الطبيعية، القاع الموحل بدون ماء لنهر ميسبورن في باكينجهامشير المليئة بالجثث المتحللة للسمك والروبيان.

Advertisements



الاسماك

ودعا دعاة الحفاظ على البيئة إلى إعلان الجفاف لمنع ما قد يحدث للمزيد من المخلوقات، حيث قال بوب أولدن، مؤسس مجموعة ميسبورن ريفر أكشن، "ميسبورن جافة لكمية استثنائية من امتداده في الوقت الحالي"، مضيفا أن الشيء نفسه حدث في عام 2017 ، ولكن ليس بالقدر نفسه.

كما شدد المحافظون على اتخاذ إجراءات من جانب الحكومة لتجنب أضرار لا يمكن إصلاحها، خاصة أنهذا النهر يدعم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحيوانات البرية.