شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد..تلسكوب يكشف عن صورة جديدة لمجرة ماجلان الكبرى الأقرب لدرب التبانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد مجرة ماجلان الكبرى LMC واحدة من أقرب المجرات لدرب التبانة، والتى تقع على بعد 163000 سنة ضوئية، والتى رصدها تلسكوب VISTA فى صورة تظهر مختلف التكتلات النجمية لدراسة العمليات التي تشكل المجرات.

ووفقا لما ذكره موقع "phys" العلمى، تم رصد المجرة على مدى العقد الماضي، والصورة المعروضة اليوم هي نتيجة أحد الدراسات الاستقصائية العديدة التي أجراها علماء الفلك باستخدام التلسكوب.



صورة مجرة ماجلان

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وكان الهدف الرئيسي للمسح هو تحديد تاريخ تشكيل النجوم في المجرة، بالإضافة إلى هياكلها ثلاثية الأبعاد، وظهرت هذه الصورة بواسطة التلسكوب لأنه يرصد السماء بأطوال الموجات الضوئية تحت الحمراء، التى تسمح لها برؤية غيوم من الغبار تحجب أجزاء من المجرة.

قام علماء الفلك بتحليل حوالي 10 ملايين نجمة فردية في المجرى الكبرى بالتفاصيل، وحددوا أعمارهم باستخدام نماذج النجوم المتطورة.