محلل بارز: الطلب على آيفون 11 أفضل من التوقعات

أصدر المحلل البارز مينغ تشي كو Ming-Chi Kuo تقريرًا قال فيه: إنه يعتقد أن الطلب على أحدث هواتف آيفون من آبل (iPhone 11)؛ و (iPhone 11 Pro) أفضل من التوقعات، وذلك بعد بداية الطلب المسبق على الهواتف.

ويستند المحلل في تنبؤاته إلى حد كبير عن تقديرات شركة آبل للشحن عبر الإنترنت، ويشير كو إلى طلب قوي على الألوان الجديدة: (Midnight Green) لهاتف (iPhone 11 Pro)، واللون الأخضر والبنفسجي لهاتف (iPhone 11).

وحذر مينغ تشي كو من أن مشاكل إنتاج الزجاج لهاتف (iPhone 11 Pro) باللون (Midnight Green) تعني أن توفر هذا النموذج مقيد حاليًا.

ويوضح التقرير الجديد أن الطلب على هاتف (iPhone 11 Pro) الأغلى ثمناً أعلى في الولايات المتحدة، في حين أن السوق الصيني مهتم أكثر (iPhone 11) الأقل ثمنًا.

وبالنظر إلى العلامات المبكرة الإيجابية، فقد رفعت شركة (TF Securities) تقديراتها لشحنات آيفون الجديدة في عام 2019 إلى 70-75 مليون وحدة، مقارنةً بتقديراتها السابقة البالغة 65-70 مليون.

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ويقول المحلل البارز مينغ تشي كو: إن توافر برامج التبادل وخطط الدفع بدون فوائد يساعد على تحفيز الترقيات.

وبالإضافة إلى جاذبية الألوان الجديدة، أصبحت آبل أكثر واقعية من ناحية تسعير هاتف (iPhone 11) بسعر 699 دولارًا، حيث أضافت للهاتف ميزات، مثل العدسة الواسعة للغاية الجديدة؛ وعمر البطارية المحسن؛ وترقيات الفيديو بدقة 4K.

ويوضح التقرير أن سعر هاتف (iPhone 11) يجعله اختيارًا مثاليًا لمالكي هواتف (iPhone 6)؛ و (iPhone 6s)؛ و (iPhone 7).

وتوفر هواتف (iPhone 11)؛ و((iPhone 11 Pro)) تحسينات، مثل الوضع الليلي؛ ومدى ديناميكي موسع لتسجيل الفيديو بدقة 4K وبمعدل 60 إطارًا في الثانية؛ وأداء أسرع بنسبة 20 في المئة بفضل شريحة المعالجة (A13)؛ وتحسين المتانة ومقاومة الماء؛ وشريحة (U1) الجديدة للموقع.

وفتحت آبل باب الطلبات المسبقة على الهواتف الجديدة الرائدة قبل عدة أيام، على أن يبدأ طرح سلسلة هواتف آيفون الجديدة (iPhone 11) يوم الجمعة القادم بتاريخ 20 سبتمبر.