شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أمريكية تطور طائرة خشبية بدون طيار لنقل الذخائر والأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Yates Electrospace Corporation الأمريكية في معرض DSEI لمعدات وأجهزة الأمن في لندن عن طائرة خشبية من دون طيار قادرة على نقل 740 كيلوجراما من الحمولة إلى ميدان القتال.

ووفقا لموقع EnGadget الأمريكى، صممت هذه الطائرة بدون طيار، التى اطلق عليها اسم Silent Arrow GD-2000 حل محل منظومة نقل الذخائر والأدوية JPADS التي تستخدمها بضعة بلدان لإسقاط الحمولة بالمظلات، استنادا إلى نظام "جي بي إس" للملاحة الفضائية.

ويعتبر الممثلون عن الشركة أن استخدام الطائرة بدون طيار لهذا الغرض أرخص بنحو 10 أضعاف مقارنة بمنظومة JPADS.

Advertisements

وعلاوة على ذلك فإن الطائرة بدون طيار الخشبية قادرة على نقل الحمولة بشكل خفي ودقيق لأن الرادارات المعادية عاجزة عن اكتشافه، لكن من سلبياتها أنه يستخدم لمرة واحدة فقط.