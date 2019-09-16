تكنولوجيا: فيديو معلوماتى.. سخرية تجتاح مواقع التواصل من تصميم أيفون11

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل عن أحدث هواتفها الذكية وهى أيفون 11 التى جاءت بثلاثة نسخ مختلفة من حيث الإمكانيات والسعر، إذ جاء الأول باسم أيفون 11 وهو نسخة متطورة من أيفون XR الذى تم إصداره العام الماضى بسعر رخيص، بالإضافة إلى أيفون 11 برو وأيفون 11 برو ماكس، وكل منها يأتى بمواصفات متطورة عن العام الماضى وسعر يبدأ من 999 دولارا، ولكن بمجرد انتهاء المؤتمر انتشرت العديد من الانتقادات للهواتف الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعى.
ويستعرض ”الخليج 365” من خلال الفيديو التالى انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعى لهواتف أبل الجديدة
- قال البعض إن الشركة أصبحت تقليدية بشكل لا يتناسب مع المنافسين .
- انتشرت مجموعة من الصور التى تسخر من تصميم هواتف أيفون 11 الجديدة
خاصة أيفون 11 برو، الذى يأتى مع ثلاث كاميرات فى الخلف فى مربع على ظهر الهاتف.
- شبه البعض هذا الشكل بعيون البوتاجاز وبيكاتشو من لعبة بوكيمون.
- أعرب عدد من المرضى بفوبيا الثقوب عن ضيقهم من تصميم هاتف iPhone 11 Pro الجديد.
- اتجه الكثيرون إلى تويتر للتعبير عن استيائهم من تصميم الهاتف.
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