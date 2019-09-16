شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالأرقام.. كم هجمة إلكترونية تعرضت لها أجهزة أبل آخر 6 شهور؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث، أن عدد هجمات التصيد الموجهة لمستخدمى أجهزة أبل المختلفة بما في ذلك أجهزة ماك أو هواتفها الذكية وصل إلى 1.6 مليون هجوم فى النصف الأول من العام 2019، وذلك بزيادة قدرها 9% مقارنة بعدد الهجمات المماثلة خلال العام 2018 بأكمله.

وبحسب موقع securelist الأمريكى، فتأتى هذه الأرقام من قبل شركة الحماية كاسبرسكى فى تقريرها "التهديدات الموجهة لمستخدمى ماك" خلال عام 2019، والذى أوضح أنه بالرغم من قلة عدد البرمجيات الخبيثة التى استهدفت أجهزة أبل مقارنة بتلك التى تهدد مستخدمى أندرويد وويندوز، إلا أن الأمر مختلف تماما فيما يتعلق بهجمات التصيد التى لا تمييز بين اى نظام تشغيل، لكونها لا تعتمد على برمجيات معينة، ولكنها مبنية فى الاساس على أساليب الخداع.

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وكشف التقرير أنه خلال النصف الأول من عام 2019، تم اكتشاف ملايين هجمات تصيد على مستخدمى ماك، ومن بين هؤلاء، استهدف 11.80 ٪ من مستخدمى الشركات، فيما كانت البلدان التى تمتلك أكبر حصة من مستخدمى macOS الفريدين الذين تعرضوا لهجمات تصيد المعلومات هى البرازيل (30.87٪) والهند (22.08٪) وفرنسا (22.02٪).

كذلك تنمو عدد هجمات التصيد الاحتيالى التى تستخدم علامة أبل التجارية بنسبة 30-40٪ كل عام، ففى عام 2018، اقترب عدد هذه الهجمات من 1.5 مليون، واعتبارًا من يونيو، تجاوز عدد هجمات التصيد الاحتيالى فى عام 2019 بالفعل 1.6 مليون، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9٪ عن العام السابق بأكمله.