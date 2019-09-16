خدمة Google Maps تحل لغزًا لرجل مفقود منذ أكثر من 20 عامًا

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت هناك حالات كثيرة في الماضي لأشخاص فُقدوا فجأة وإختفوا على ما يبدو دون أي أثر. كان هذا هو الحال مع Wiliam Earl Moldt، الذي إختفى في شهر نوفمبر من العام 1997. كشفت التقارير الأولية أن Wiliam Earl Moldt قد إتصل بصديقته في الساعة 9:30 مساءً، ليُعلمها أنه سيغادر النادي قريبًا ويتوجه إلى منزله.

بعد ذلك، قيل أن Wiliam Earl Moldt قد غادر النادي في الساعة 11 مساءً، وعلى الرغم من أنه قد تم إفتراض وجود سيناريوهين، يبدو أن Wiliam Earl Moldt لم يكن مخموراً وكان قد غادر بمفرده، ولكن لسبب ما، لم يعد إلى المنزل أبدًا. بدا الأمر وكأنها قضية لا يمكن حلها، حتى تم استخدام خدمة الخرائط Google Earth من قِبل أحد المتخصصين في التحفيظ والمسح العقاري.

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ووفقًا لهذا المتخصص في المسح العقاري، فقد لاحظ وجود شيء غريب حول بركة في مشروع سكني في ويلنجتون، بولاية فلوريدا، وأثناء تقريب الصورة، إكتشف سيارة بداخلها. قال رجال الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث وأخرجوا السيارة من الماء أنها كانت متكلسة بشدة وأن هناك بقايا لهيكل بشري، تم التعرف عليها لاحقًا من قِبل قاضي التحقيق الجنائي على أنها لـ Wiliam Earl Moldt.

أثناء حديثها مع شبكة BBC، أوضحت المتحدثة بإسم الشرطة، السيدة Therese Barbera أنه لا يمكن تحديد ما حدث منذ عدة سنوات، وأن كل ما تعرفه الآن هو أنه كان مفقودًا وقد تم إيجاده الآن، وذلك كرد على التكهنات التي تفيد بأن Wiliam Earl Moldt قد فقد السيطرة على سيارته في طريقه إلى المنزل.