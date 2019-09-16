شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يكتشفون نوعا جديدا من الديناصورات فى كندا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشفت مجموعة من العلماء نوعا جديدا من ديناصور بتيروداكتيلوس فى كندا، والذى يعد بحجم طائرة صغيرة، وأطلقوا عليه اسم Cryodrakon boreas أو تنين الشمال المجمد.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، أدرك الباحثون الذين اكتشفوا الهيكل العظمى الذى يشبه الكائنات التى ظهرت بمسلسل Game of thrones فى متنزه ديناصور الإقليمى فى جنوب ألبرتا، أنه لا مثيل له.



حفريات الديناصور

وبسبب شكله العضلى، يعتقد العلماء أنه كان صيادًا أرضيًا استخدم الطيران للهروب من الخطر أو الاستيلاء على فريسته.

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وقال مايكل حبيب، أستاذ مساعد فى العلوم التشريحية التكاملية فى كلية الطب فى كيك بجامعة جنوب كاليفورنيا وزميل باحث فى معهد الديناصورات فى متحف التاريخ الطبيعى فى مقاطعة لوس أنجلوس، إن هذه العينة تم الحفاظ عليها جيدًا.



عظام الديناصور

وأضاف: 'هذا النوع من التيروصورات، ومعظم العينات ليست سوى عظم واحد، فهذه هى من بين أكثر الحيوانات المتحجرة شعبية وكاريزما، فالمخلوق مشابه لأكبر التيروصورات المعروفة، لكن الخصائص الرئيسية تظهر أنه فى الواقع جزء من جنس وأنواع جديدة".

جدير بالذكر تعد تيروداكتيلوس هو عائلة من عائلات الديناصورات تتميز بأصابع طويلة تربط فيما بينها أغشية جلدية مشابهة لأجنحة الخفافيش.