شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح الوضع المظلم لمتجر "بلاى ستور" بهواتف أندرويد 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة جوجل إضافة الوضع المظلم للكثير من التطبيقات خلال الفترة الماضية، حيث كان آخر هذه التطبيقات التى حصلت على هذه الميزة هو تطبيق متجر "بلاي ستور" وذلك في بعض هواتف أندرويد 10.

وبحسب موقع GSM الهندى، فقد بدأت جوجل في طرح الثيم المظلم للتطبيق في هواتف Pixel التي حصلت على الإصدار الثابت من أندرويد 10، إذ تظهر الآن واجهة التطبيق باللون الأسود، بينما تأتي الرموز والصور بالألوان، وتتميز النصوص باللون الأبيض.

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ومن المنتظر أن يتم طرح الوضع المظلم لهواتف أندرويد عند إطلاق الإصدار الثابت لمزيد من هواتف أندرويد لاحقاً، وبشكل خاص الإصدارات التي حصلت بالفعل على الإصدار التجريبي من نظام التشغيل في الوقت الحالي، مع ملاحظة أن جوجل قد طرحت بالفعل الوضع المظلم لكل من تطبيقات Gmail وصور جوجل وخرائط جوجل، ويوتيوب.

وكانت العديد من الخدمات قد بدأت في توفير الوضع الليلي، بما في ذلك عدد من شبكات التواصل الإجتماعى مثل فيس بوك ماسنجر وتويتر وغيرها المن الخدمات المختلفة، وذلك في محاولة للمحافظة على راحة أعين المستخدمين بدلا من النور الأزرق الذى يصدر في الوضع العادي ويعتبر مؤذي لأعين المستخدمين.